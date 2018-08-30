زوج يمزق جسد زوجته بعد مشاهدتها فى فيلم" بورنو" بمصر القديمة

كتب أحمد إسماعيل وكريم صبحى

مزق مسجل خطر جسد زوجته فى منطقة مصر القديمة ، بعد مشاهدتها فى فيلم "بورنو"، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى رجال مباحث قسم مصر القديمة بلاغ من الأهالى يفيد بتعدى زوج على زوجته بسلاح أبيض "كتر"، وتمزيق جسدها بسبب خلافات عائلية، على الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وتبين صحة الواقعة، وتم نقل الزوجة إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كشفت التحريات الأولية للمباحث خروج زوجها "حسام" مسجل خطر بعد قضائه فترة عقوبة السجن منذ فترة، وأثناء جلوسه مع أصدقائه لمشاهدة أفلام إباحية، فوجئ بظهور زوجته بطلة أحد الأفلام.

عاد الزوج إلى منزله ومعه دليل إدانة زوجته وقرر مواجهتها بما شاهده، ودخل الزوج فى نقاش عنيف مع زوجته، فاعترفت بإجبارها على ممارسة الجنس مع أحد الأشخاص اثناء محاولتها زيارته بالسجن، فأخرج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه "كتر" وتعدى عليها وفرا هاربا، تحرر محضرا بالواقعة برقم 6235 لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.