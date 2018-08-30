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الخميس، 30 أغسطس 2018 05:21 م
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روسيا تحذر الغرب من عدم اللعب بالنار فى إدلب بسوريا

الخميس، 30 أغسطس 2018 05:03 م
روسيا تحذر الغرب من عدم اللعب بالنار فى إدلب بسوريا لافروف وزير الخارجية الروسى
أ ش أ
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أعلن وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أن موسكو حذرت الغرب من عدم اللعب بالنار عبر محاولة القيام باستفزازات فى منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السورى وليد المعلم، اليوم الخميس بموسكو: "يتم التحضير لاستفزاز جديد من قبل الغرب لمحاولة عرقلة عملية محاربة الإرهاب فى إدلب".

وأضاف: "لقد حذرنا بشكل واضح وصارم عبر وزارتى الدفاع والخارجية شركائنا فى الغرب من عدم اللعب بالنار".

وأكد لافروف أن روسيا لا تعمل على وضع مواعيد نهائية مصطنعة للفصل بين المعارضة والإرهابيين فى إدلب، حيث يجب القيام بذلك فى أسرع وقت.

وأشار إلى أن موسكو قلقة من قيام الولايات المتحدة من تشكيل أجهزة السلطة شرق الفرات ما يمكن أن يؤدى لتقسيم سوريا، مذكرا بضرورة قيام الولايات المتحدة بفتح معسكر الركبان وإخراج المسلحين من هناك.


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