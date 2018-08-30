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الخميس، 30 أغسطس 2018 02:24 م
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رصف طريق داير الناحية بشنشور بمركز أشمون بتكلفة 150 ألف جنيه فى المنوفية

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:17 م
رصف طريق داير الناحية بشنشور بمركز أشمون بتكلفة 150 ألف جنيه فى المنوفية رصف الطرق-ارشيفيه
المنوفية_ محمد فتحى
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أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية ، أنه جارى رصف طريق داير الناحية بشنشور مركز أشمون وذلك بتكلفة إجمالية  150ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 55% وذلك بمبلغ 82 ألف جنيه.
 
وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية ، فى بيان  له اليوم ،أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام،وذلك لسرعة الانتهاء منها ،والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.
 
وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح  بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى ، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة .
 
وأشار عبد الدايم ، أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين.
 

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