رجل الشارع وصائد المجرمين.. أبرز ألقاب اللواء خالد عبد العال المرشح بحركة المحافظين

كتب - إبراهيم أحمد

رجل الشارع، أو صائد العناصر الإجرامية، أو الرجل الإنسان، أو قائد حملات تطهير شوارع القاهرة، جميعها ألقاب أطلقت على اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع أمن القاهرة، منذ توليه منصبه مديرا لأمن القاهرة، نظرا لما حققه خلال فترة عمله.

3 سنوات كاملة قضاها اللواء خالد عبد العال بمنصب مساعد وزير الداخلية مديرا لأمن القاهرة، حيث تولى المنصب فى شهر يوليو من عام 2015 وظل حتى 1 أغسطس الجارى، حتى خروجه للتقاعد.

تخرج اللواء خالد عبد العال من كلية الشرطة عام 1979، وظل قرابة 36 عاما طوال فترة خدمته بوزارة الداخلية، تدرج خلالها فى العديد من المناصب، والتى بدأت بالتحاقه للعمل بقطاع الأمن المركزي وانضمامه لوحدة العمليات الخاصة، وعقب ذلك ترقى فى المناصب والتحق للعمل بقطاع الأمن العام ثم تولى إدارة شرطة الكهرباء.

تدرج اللواء خالد عبد العال فى المناصب حتى تولى منصب نائب إدارة التفتيش والرقابة بالوزارة، ثم مدير إدارة التفيش والرقابة، وعقب ذلك تم ترقيته ليشغل منصب نائب مدير أمن القاهرة "حكمدار العاصمة" وشغل ذلك المنصب لمدة 3 شهور، حتى تم ترقيته ليشغل منصب مدير أمن القاهرة نظرا لكفاءته فى العمل، وظل يشغل المنصب حتى قبل أيام قليلة وتحديدا أول شهر اغسطس الجارى حتى خروجه للتقاعد.

اللواء خالد عبد العال اشتهر طوال فترة عمله بكونه رجل ميدانى يرفض الجلوس على المكاتب، وظهر ذلك منذ توليه نائب مدير أمن القاهرة، ومنصب مدير أمن القاهرة، من خلال جولاته الميدانية المكثفة التى قادها لتطهير شوارع العاصمة وتحقيق الأمن بصورته الكاملة فى شوارع العاصمة.

قاد اللواء خالد عبد العال حملات موسعة استهدفت البؤر الإجرامية، ومطاردة العناصر الإجرامية الخطرة، وملاحقة تجار المواد المخدرة وتجار الأسلحة، حيث كان لاوجه التنسيق مع رجال مباحث القاهرة وقتها بالتنسيق مع اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة حينها، بالغ الأثر فى عودة الهدوء وتحقيق الانضباط بصورته الكاملة فى ربوع القاهرة.

كما اشتهر اللواء خالد عبد العال بمواقفه الإنسانية العديدة التى ساعد بها المواطنين وساند البسطاء، وكان آخر تلك المواقف مبادرة "احنا أخواتك" التى أطلقها لمساعدة المواطنين، كما أنه كان يمتاز بحسن الانتظام فى العمل والكياسة فى التعامل مع كافة المواقف التى مر بها طوال فترة عمله، الأمر الذى ساعد على ترشحه لمنصب محافظ.