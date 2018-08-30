video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 09:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رجل الشارع وصائد المجرمين.. أبرز ألقاب اللواء خالد عبد العال المرشح بحركة المحافظين

الخميس، 30 أغسطس 2018 08:09 ص
رجل الشارع وصائد المجرمين.. أبرز ألقاب اللواء خالد عبد العال المرشح بحركة المحافظين اللواء خالد عبد العال
كتب - إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

رجل الشارع، أو صائد العناصر الإجرامية، أو الرجل الإنسان، أو قائد حملات تطهير شوارع القاهرة، جميعها ألقاب أطلقت على اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع أمن القاهرة، منذ توليه منصبه مديرا لأمن القاهرة، نظرا لما حققه خلال فترة عمله.

 

3 سنوات كاملة قضاها اللواء خالد عبد العال بمنصب مساعد وزير الداخلية مديرا لأمن القاهرة، حيث تولى المنصب فى شهر يوليو من عام 2015 وظل حتى 1 أغسطس الجارى، حتى خروجه للتقاعد.

 

تخرج اللواء خالد عبد العال من كلية الشرطة عام 1979، وظل قرابة 36 عاما طوال فترة خدمته بوزارة الداخلية، تدرج خلالها فى العديد من المناصب، والتى بدأت بالتحاقه للعمل بقطاع الأمن المركزي وانضمامه لوحدة العمليات الخاصة، وعقب ذلك ترقى فى المناصب والتحق للعمل بقطاع الأمن العام ثم تولى إدارة شرطة الكهرباء.

 

تدرج اللواء خالد عبد العال فى المناصب حتى تولى منصب نائب إدارة التفتيش والرقابة بالوزارة، ثم مدير إدارة التفيش والرقابة، وعقب ذلك تم ترقيته ليشغل منصب نائب مدير أمن القاهرة "حكمدار العاصمة" وشغل ذلك المنصب لمدة 3 شهور، حتى تم ترقيته ليشغل منصب مدير أمن القاهرة نظرا لكفاءته فى العمل، وظل يشغل المنصب حتى قبل أيام قليلة وتحديدا أول شهر اغسطس الجارى حتى خروجه للتقاعد.

 

اللواء خالد عبد العال اشتهر طوال فترة عمله بكونه رجل ميدانى يرفض الجلوس على المكاتب، وظهر ذلك منذ توليه نائب مدير أمن القاهرة، ومنصب مدير أمن القاهرة، من خلال جولاته الميدانية المكثفة التى قادها لتطهير شوارع العاصمة وتحقيق الأمن بصورته الكاملة فى شوارع العاصمة.

 

قاد اللواء خالد عبد العال حملات موسعة استهدفت البؤر الإجرامية، ومطاردة العناصر الإجرامية الخطرة، وملاحقة تجار المواد المخدرة وتجار الأسلحة، حيث كان لاوجه التنسيق مع رجال مباحث القاهرة وقتها بالتنسيق مع اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة حينها، بالغ الأثر فى عودة الهدوء وتحقيق الانضباط بصورته الكاملة فى ربوع القاهرة.

 

كما اشتهر اللواء خالد عبد العال بمواقفه الإنسانية العديدة التى ساعد بها المواطنين وساند البسطاء، وكان آخر تلك المواقف مبادرة "احنا أخواتك" التى أطلقها لمساعدة المواطنين، كما أنه كان يمتاز بحسن الانتظام فى العمل والكياسة فى التعامل مع كافة المواقف التى مر بها طوال فترة عمله، الأمر الذى ساعد على ترشحه لمنصب محافظ.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر: حركة المحافظين ستكون كبيرة وتشمل مساعدين من شباب البرنامج الرئاسى

حركه المحافظين

اللواء خالد عبد العال

وزاره الداخليه

مساعد وزير الداخليه

المحافظين الجدد




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة