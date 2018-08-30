رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة

أجرى الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، جولة تفقدية لمستشفى الطلبة بالجامعة، للوقوف على آخر التطورات بها، حيث تفقد رئيس الجامعة الأقسام المختلفة من جلدية وباطنة وقلب وأسنان ومعامل وصيدليات، وتابع ضوابط صرف الأدوية، ومتابعة تاريخ إنتاجها وإنتهاء صلاحيتها، وتم عمل تقرير بكافة الاحتياجات.

كما تفقد رئيس الجامعة وحدة أخذ العينات من طلاب الدراسات العليا للكشف عن فيروس سى، وتفقد غرف العمليات، ثم قام بزيارة الطلاب المرضى بغرفهم للاطمئنان عليهم، والاستماع إليهم إذا ما واجهتهم أى مشاكل، متمنيا لهم الشفاء العاجل، وتابع الاستعدادات للعام الدراسى الجديد.

كما استمع رئيس الجامعة للتمريض والعاملين والإجابة على استفساراتهم وحل مشاكلهم، ورافق رئيس الجامعة الدكتور حاتم شديد مدير المستشفى والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.