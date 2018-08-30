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رئيس جامعة أسيوط يتفقد وحدات ومرافق الحرم الجامعى استعدادًا لبدء الدراسة

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:52 م
رئيس جامعة أسيوط يتفقد وحدات ومرافق الحرم الجامعى استعدادًا لبدء الدراسة جانب من الجولة
أسيوط ـ محمود عجمى
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أكد  الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة المتطلبات والإمكانيات التى من شأنها تيسير العملية التعليمية على الطلاب على النحو الأمثل، وذلك من خلال  تكاتف الجهود مع كافة الجهات والإدارات المختصة بالجامعة وذلك لتنفيذ عدد من الإجراءات  التي من شأنها  توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد طلاب الجامعة بصفة عامة  وذوى الإعاقة بصفة خاصة على التميز والتفوق.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية داخل عدد من وحدات ومرافق الحرم الجامعي والتي رافقه فيها عدد من مديري الإدارات المختصة ، وذلك  استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 2018/2019 وللوقوف على متابعة  التجهيزات وأعمال تطوير اللازمة للحرم الجامعي وذلك تمهيداً لمشاركة الجامعة فى مسابقة أفضل جامعة مصرية  والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال المؤتمر السادس للشباب والذي عقد بجامعة القاهرة مؤخراً .

وقد تضمنت الجولة تفقد قاعات المعارض لمتابعة احتياجاتها وأعمال التطوير بها ، إدارة التفتيش والرقابة والشئون الهندسية، مكتب البريد،  غرفة المصرية للاتصالات، كما وقد وجه الدكتور الجمال خلال الجولة بضرورة بعض الإمكان الشاغرة واستغلالها لإنشاء بعض الكافيتريات تيسيراً على الطلاب ولتعظيم الاستفادة من إمكانيات الجامعة فى إنشاء بعض المرافق الإضافية والوحدات الخدمية التي من شأنها تسهيل الحياة الطلابية  ، كما توجه إلى وحدة التوثيق الميكروفيلمي وقواعد البيانات والتي تقدم  تخدم الجامعة  بجميع كلياتها ووحداتها من خلال توثيقها للبيانات والمستندات ونتائج الطلاب، كما تم تفقد معامل اللغة الإنجليزية والتي تتضمن 3 قاعات دراسية ومكتبة والتي تخدم طلاب كلية التربية وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية تلك المعامل لاستقبال الطلاب فى العام الدراسي الجديد .

 كما شملت الجولة تفقد المطعم المركزي و وحدة فحص المواد الغذائية والغلايات البخارية ووحدة فحص اللحوم والألبان ومنتجاتها  والملحق التجاري لشئون التغذية والمخازن ، والإدارة العامة لشئون التغذية حيث شدد على ضرورة رفع كفاءة الأدوات والأجهزة والمعدات المستخدمة بتلك الوحدات الغذائية والمطعم المركزي  مع ضرورة الالتزام بتطبيق أقصى قواعد الرقابة الصارمة  ومعايير النظافة وجودة وسلامة المواد الغذائية المستخدمة فى كافة مراحل إعداد الوجبات الغذائية بما يلبى احتياجات  الطلاب والطالبات المقيمين بالمدينة الجامعية ويضمن توفير أفضل خدمة ورعاية لهم.

وخلال الجولة شدد رئيس الجامعة على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة لبعض المرافق  وتجديد الأرصفة ومداخل الكليات وتحسين الإضاءة والتهوية داخل المدرجات والقاعات الدراسية  قبيل بدء العام الدراسي  ، مع ضرورة الاهتمام بالشكل العام والمظهر الجمالي للجامعة من خلال زيادة المساحة المخصصة للمسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار والمتابعة الدورية لأعمال النظافة .

 


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