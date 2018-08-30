حكومة جنوب السودان تعتزم استئناف انتاج النفط من ولاية الوحدة الشهر المقبل

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أعلنت حكومة جنوب السودان عزمها استئناف النفط فى ولاية الوحدة الشهر المقبل لتعويض خسارة أكثر من 4 مليارات دولار من عائدات النفط خلال سنوات الحرب الماضية.

وأوضحت الحكومة - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الخميس - أنها ستقوم بتشغيل جميع المواقع النفطية الخمسة نهاية العام إلى جانب حقول النفط فى ولاية أعالى النيل، التى لم تتعطل خلال الحرب الأهلية.

وكان رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت أصدر - مطلع الشهر الحالى - عفوا عن جميع المتورطين فى الحرب الأهلية وعلى رأسهم زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان رياك مشار، وآخرين من الجماعات المستبعدة التى شنت الحرب ضد حكومة جمهورية جنوب السودان من عام 2013 وحتى الآن.