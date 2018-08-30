حصاد الأخبار... "ست ستات" فى حركة المحافظين الجديدة

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة

عمرو شعت نائب وزير النقل

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة

النجوم - أرشيفية





حالة الطقس

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى





الدكتور رجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة

عميد حقوق عين شمس

نجم انتاريس





اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الجديد

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف