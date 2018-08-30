حصاد الأخبار... "ست ستات" فى حركة المحافظين الجديدة

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
رئيس الوزراء يؤكد لمدير "توماس كوك" الحرص على إجراء تحقيق شفاف فى وفاة السائحين البريطانيين
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان
اتحاد الغرف السياحية يشيد بجهود الدكتورة رانيا المشاط لحل مشاكل القطاع
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
تعرف على "عمرو شعت" نائب وزير النقل الجديد
عمرو شعت نائب وزير النقل
كيف قضت وزارة الصحة على أزمات الأنسولين × 8 معلومات
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
القومى للمرأة: اختيار 6 سيدات "محافظا ونائبات" يعكس ثقة الرئيس بقدرة نساء مصر
الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
ضوء "الفجر الكاذب" يزين سماء مصر والوطن العربى تزامنا مع اقتراب الاعتدال لخريفى
النجوم - أرشيفية
طقس الغد مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة
حالة الطقس
الانتهاء من تنفيذ تصميمات مشروع تزويد السودان بـ300 ميجاوات كهرباء كمرحلة أولى
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
التعليم العالى: 11 ألف طالب بالدور الثانى سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
بشائر زيارة رئيس فيتنام.. توريد مليون طن أرز أبيض لتعزيز المخزون الاستراتيجى
الصحة: انتظام ضخ البنسلين والأنسولين بالصيدليات ونظام للتنبؤ بنقصهما
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
وزير التموين: تسجيل بيانات 518 ألف مولود جديد على بطاقات التموين حتى الآن
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
"الزراعة" تواجه مافيا المبيدات المحظورة بـ15 إجراءً.. تعرف عليها
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
فتح باب التقدم للدراسات العليا بحقوق عين شمس ديسمبر المقبل
عميد حقوق عين شمس
صور.. توهج النجم الفضائى "أنتاريس" ملك جمال العقارب
نجم انتاريس
محافظ القاهرة الجديد يناقش أهم الملفات والمشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الجديد
وزيرة الصحة تهنئ "الأنصارى" عقب تكليفه محافظاً لسوهاج
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
وزير الزراعة يشدد على سرعة الانتهاء من تفعيل منظومة كارت الفلاح
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
وزير الأوقاف يعلن تجاوز حصيلة صكوك الأضاحى الـ 62 مليون جنيه
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
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