حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة ببولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وعرضها على المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد ترويج عاطل المواد المخدرة على عملائه بمنطقة بولاق الدكرور.

وبإعداد عدة أكمنة تم رصد المتهم والقبض عليه، وضبط بحوزته 120 جراما من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر للاتجار به، والمبلغ المالى حصيلة الاتجار، كما أنه يستخدم الهاتف فى التواصل مع عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.