video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة ببولاق الدكرور

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:21 م
حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة ببولاق الدكرور مخدرات-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وعرضها على المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.   
 
وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد ترويج عاطل المواد المخدرة على عملائه بمنطقة بولاق الدكرور.
 
وبإعداد عدة أكمنة تم رصد المتهم والقبض عليه، وضبط بحوزته 120 جراما من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر للاتجار به، والمبلغ المالى حصيلة الاتجار، كما أنه يستخدم الهاتف فى التواصل مع عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة فى المنوفية

ضبط 27 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

مخدرات

اخبار الحوادث

حشيش

تجارة المخدرات

المعمل الكيماوى




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة