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حبس صاحب شركة بالبساتين 4 أيام لحيازته بندقية آلى

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:24 م
حبس صاحب شركة بالبساتين 4 أيام لحيازته بندقية آلى محكمة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس صاحب شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بحيازة سلاح نارى "بندقية آلية" ، بدون ترخيص.
 
كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، تفيد وجود سلاح نارى "بندقية آلية" بحوزة "ع.س"،31 سنة، صاحب شركة، والسابق اتهامه فى  2 قضية أخرهما "مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه فى 5 حكم حبس جزئي ومستأنف " تبديد " باجمالى حبس 5 سنوات.
 
وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، ومن خلال استهدافه بمسكنه تم ضبطه وعثر بحوزته على سلاح ناري "بندقية آلى" وغير مبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، التى أصدرت قرارها السابق.
 
 

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