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جهاز مدينة الشروق يعلن طرح ورش وأكشاك ومحلات تجارية للبيع بالمزاد

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:00 ص
جهاز مدينة الشروق يعلن طرح ورش وأكشاك ومحلات تجارية للبيع بالمزاد مدينه الشروق
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس مجدى الشربينى، رئيس جهاز مدينة الشروق عن طرح عدة ورش ومحلات تجارية وأكشاك وفقا لشروط ومواصفات محددة بنظام المزاد بالمدينة.

وأضاف المهندس مجدى الشربينى، أن المزاد يتضمن عدد 13 قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة جنوب الورش العسكرية بمساحات تتراوح بين 346م إلى 366م وستعقد جلسة المزاد الخاصة بالورش يوم الأحد 9/9/2018.

كما يتضمن المزاد طرح عدد 17 محلا تجاريا بمنطقة سوق شباب 63م – سوق شباب 70م – ومنطقة إسكان شباب 100م – ومنطقة سوق الحى الثانى – وسوق الحى الثانى 2أ و4 كشك، بمساحات تتراوح بين 7م إلى 48م وستعقد جلسة المزاد لهذه المحلات يوم الأحد 23/9/2018.

 

وأوضح رئيس الجهاز أن الشروط المطلوبة تتمثل فى :

1) تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز بالكيلو 37 طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، نظير سداد المبلغ المشار اليه بعالية لكل محل أو كشك أو ورشة

2) تُعقد جلسة المزاد، فى الثانية عشرة ظهرا بالسرادق المقام امام الجامعة الفرنسية

3) يتم سداد تأمين دخول المزاد نظير سداد المبلغ المشار اليه بعالية لكل محل او كشك او ورشة.

4) يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.


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