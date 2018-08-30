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جنايات القاهرة تقضى بالسجن المشدد 10سنوات لمتهم فى قضية التجمهر بالظاهر

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:45 م
جنايات القاهرة تقضى بالسجن المشدد 10سنوات لمتهم فى قضية التجمهر بالظاهر المستشار شبيب الضمرانى
كتب إيهاب المهندس
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم، الخميس، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بتهمة التجمهر والتعدى على قوات الشرطة بمنطقة الظاهر فى القضية رقم 1560 لسنة 2013، وكما قضت المحكمة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، خالد سلامة، وأمانة سر عمر عاشور.

 

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التظاهر، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل المصالح العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتعدى على رجال السلطة العامة فى احداث التظاهر التى شهدتها منطقة الظاهر فى مطلع عام 2013.

 

 


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