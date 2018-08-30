جمعية مستثمرى العاشر تبحث اليوم إنشاء عددٍ من المستشفيات بالمدينة

أكد الدكتور محيى حافظ نائب رئيس جمعية مستثمرين العاشر من رمضان ورئيس لجنة الصحة بالجمعية ومجلس أمناء المدينة، أن اللجنة ستناقش اليوم الخميس، 6 مشكلات صحية مزمنة فى مدينة العاشر من رمضان بحضور القيادات التنفيذية ووكلاء مديرية الصحة بالشرقية، وجهاز المدينة وأعضاء مجلس الأمناء من المستثمرين برئاسة الدكتور سمير عارف.

وأوضح الدكتور محيى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ستتم مناقشة آخر التطورات لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر وهل سيتم استكمال رفع كفائتها أم أن هناك تطورات أخرى، مؤكدا أنه ستتم دراسة إنشاء مستشفى مركزى وذلك بمدينة العاشر من رمضان تسع 175 سريرا، والحاصلة مسبقا على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية بتكلفة 200 مليون جنيه.

وأشار حافظ إلى أنه سيتم أيضا إلقاء الضوء على آخر تطورات مبنى طب الأسرة بالحى التاسع وتحويله مركزا للطوارئ لخدمة أهالى المدينة، حتى يتم الانتهاء من مشكلة مستشفى التأمين الصحى، مؤكدا أنه ستتم أيضا دراسة المعوقات الخاصة بإنشاء بنك دم بالمدينة نظرا للحاجة الماسة لإنشاء بنك دم، بالتزامن مع قرار المهندس أحمد الخطيب رئيس مجلس أمناء الآباء لمدارس العاشر بالتبرع بالتكفل الكامل لتجهيز بنك دم للمدينة على أن يوفر الجهاز مكان يصلح كبنك دم.

وأضاف حافظ أنه ستتم دراسة إنشاء مستشفى جراحات اليوم الواحد، وذلك بملتقى الطريق الدائرى الأقليمى مع طريق القاهرة إسماعيلية الصحراوى، وذلك لخدمة الطرق السريعة المتعددة بالمنطقة والمدن الجديدة والمناطق الصناعية، ودراسة التنسيق بين مديرية الصحة بالشرقية، والمستشفيات الخاصة بالعاشر لاستقبال الحالات الطارئة للحوادث الكبرى والطرق وحوادث المصنع.