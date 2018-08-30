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توماس كوك: الحكومة المصرية تبذل ما فى وسعها لمعرفة ماحدث للسائحين البريطانيين

الخميس، 30 أغسطس 2018 04:52 م
توماس كوك: الحكومة المصرية تبذل ما فى وسعها لمعرفة ماحدث للسائحين البريطانيين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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قال إبيتر فانكهاوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة توماس كوك، والمتحدث الرسمي للمجموعة، إنه التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة السياحة الدكتوره رانيا المشاط، لمناقشة التحقيق الجارى لوفاة السائح البريطانى كوبر وزجته فى الغردقة 12 أغسطس.
 
وقال بيان لتوماس كوك، إن بيتر فانكهاوزر أكد التزامه الشخصي، والتزام الجميع فى توماس كوك، لمعرفة حقيقة ماحدث، و"كانت مناقشة بناءة حيث طمأنه رئيس الوزراء بأنهم يبذلون كل ما فى وسعهم لضمان أن يكون التحقيق شاملا وشفافا ويقدم إجابات بأسرع ما يمكن".
 
كما التقى فانكهاوزر بالسفير البريطاني فى مصر جون كاسن، ونائبه السفير هيلين وينترتون لمناقشة تعاونهما المستمر لمساعدة أسرة كوبر والتواصل مع السلطات المصرية لدعم السياح البريطانيين فى مصر.
 
وأكد البيان أن" توماس كوك ستستمر فى التواصل مع السلطات المصرية ومكتب الخارجية والكومنولث لضمان استمرارية العمل سويا من أجل إعطاء الأولوية القصوى لمصالح عائلة كوبر، ولتظل سلامة عملائنا فى مصر هى الأولوية القصوى لنا".
 
 

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توماس كوك: الحكومة المصرية تبذل ما فى وسعها لمعرفة ماحدث للسائحين البريطانيين

رانيا المشاط

السياحة

وفاة السائحين البريطانيين

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توماس كوك




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