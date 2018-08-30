توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وأكاديمية طيبة 

الإسكندرية - هناء أبو العز

وقع الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة بروتوكول تعاون مشترك بين مركز الخدمات التربوية بكلية التربية جامعة الإسكندرية، ومعهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الإدارية بأكاديمية طيبة، لإدارة فصول دراسية قائمة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل لتأهيل الكوادر المصرية الشابة.

وصرح الدكتور عصام الكردى أن هذا البروتوكول يهدف إلى تأهيل معلمى المستقبل على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية، تتواكب مع خطة الدولة التى تقوم بتنفيذها وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم والذى تقوم أحد أهم محاوره على التكنولوجيا واستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة فى التعليم (التابلت واللاب توب....وغيرها).

فيما قال الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية إن الاتفاقية تأتى فى إطار إطلاق مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل التى تم تدشينها فى نوفمبر 2016، بهدف تأهيل الكوار البشرية الشابة على أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، وأضاف أن المبادرة تستهدف تأهيل عدة فئات هى (الطالب، والخريج الذى لا يعمل، والموظف، ورواد الأعمال، كأحد وسائل الخدمة المجتمعية وبناء الإنسان).

وأشار الدكتور صديق عفيفى إلى أن الأكاديمية ستتكفل بإنشاء معمل بكلية التربية وسيتم إهداؤه للكلية، وأضاف أنه سيتم عقد لقاءات تعريفية للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالمبادرة.

شهد توقيع اﻻتفاقية الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة المركز والدكتور إبراهيم سليم عميد حاسبات ونظم معلومات بالأكاديمية والدكتور محمد المرى مستشار رئيس الأكاديمية والدكتور وسام محمد إبراهيم المدير التنفيذى للمركز.