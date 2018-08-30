تموين أسيوط يضبط 75 قضية تموينية خلال يوم واحد

أسيوط - ضحا صالح

تمكنت مديرية التموين بأسيوط من تحرير 75 قضية تموينية خلال يوم واحد فقط من الحملات التي تشنها المديرية بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري صرح بذلك محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط.

وقال وكيل وزارة التموين بأسيوط إن المحاضر التي تم تحريرها تضمنت فرعي الرقابة التموينية والرقابة التجارية حيث تنوعت المخالفات ما بين ( إنتاج خبز ناقص الوزن ، عدم الإعلان عن الأسعار ، إدارة منشأة بدون ترخيص ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، لعدم الاحتفاظ بميزان حساس ، التوقف عن الإنتاج ، عدم وجود شهادة صحية ، عدم نظافة أدوات العجن ، الغلق في المواعيد الرسمية "تاجر تمويني" ، البيع بأزيد من السعر الرسمي ، وعدم وجود لوحة مواعيد العمل بالمخبز ، بيع اسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر المقرر ، عرض للبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية عدم الاحتفاظ بسجلات).

وأكد اسماعيل على مواصلات شن الحملات المفاجئة فى إطار تكثيف وتشديد الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات والأسواق وذلك لتحقيق الإستقرار وضبط الأسعار في الأسواق ومحاربة تسريب وتهريب السلع المدعمة والإتجار بها في السوق السوداء، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ليكون ذلك رادعاً لكل من تسول له نفسه الخروج على القوانين والتلاعب بحقوق المواطنين.