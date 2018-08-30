تغطية خاصة.. حركة المحافظين.. 22 محافظا جديدا يؤدون اليمين الدستورية

أدى 27 محافظا جديدا، و18 نائبا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، فى أكبر حركة محافظين.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المحافظين بعد أدائهم اليمين الدستورية أمامه، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وكلف الرئيس المحافظين ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته، واستغلال الميزات التنافسية فى كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتطوير المحافظة ومواردها وتحسين مستوى المعيشة بها.



وفيما يلى تغطية خاصة عن حركة المحافظين.

قال اللواء جمال نور الدين زكى محافظ أسيوط الجديد فى أول تصريح خاص له لليوم السابع بعد أداء اليمين أمام الرئيس السيسى صباح اليوم أن أسيوط واحدة من المحافظات المهمة والتى لها ثقل كبير وهى بحق "عاصمة الصعيد" وهذه المحافظة تستحق أكثر مما هى فيه.

ينشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية للواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الجديد، والذى شغل محافظ جنوب سيناء عام 2010، وقبلها محافظا لشمال سيناء عام 2008، وهو من مواليد 1952 ، تخرج فى الكلية الحربية دفعة 1972، وشارك في حرب أكتوبر ونال ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وتولى منصب قائد قوات حرس الحدود وشغل العديد من المناصب القيادية بالقوات المسلحة من بينها قيادة وحدات الصاعقة ورئيس الأركان بها.

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية الجديد، على أنه سيسعى جاهدا خلال فترة توليه المسئولية على تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالمحافظة، ومواجهة الأزمات المتكررة والمخاطر التى تنتج عنها، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات التنموية الكبرى والقومية التى يتم تنفيذها حاليا بالإسكندرية ومنها مشروع تطوير محور المحمودية ومشروع بشاير الخير 2 , 3.