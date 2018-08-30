تعيينات جديدة بكليات رياض الأطفال والصيدلة والحاسبات بجامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات تتضمن تعيينات جديدة بالجامعة والتي شملت تعيين الدكتورة ماجدة هاشم بخيت عميد كلية رياض الأطفال بالجامعة مشرفاً على قسم العلوم الأساسية بالكلية.

كما شملت القرارات في كلية الصيدلة تعيين الدكتورة إيمان مصطفى سامي محمود الأستاذ بقسم الصيدلة الصناعية رئيساً لمجلس قسم الصيدلة الصناعية بالكلية، و في كلية الحاسبات و المعلومات تعيين الدكتور حسني محمد إبراهيم الأستاذ المتفرغ بقسم تكنولوجيا المعلومات مديراً تنفيذياً للمعلومات (CIO) بالجامعة.