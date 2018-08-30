"تعليم القاهرة" تدرس تخفيض تنسيق الثانوية العامة للمرة الثانية

كتب سيد الخلفاوى

قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه من المتوقع تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة بالقاهرة، للعام الدراسى المقبل، الذى سيبدأ بعد أيام، وذلك للمرة الثانية للعام نفسه.

وأوضح مدير تعليم القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن تخفيض التنسيق لن يكون على مستوى محافظة القاهرة، وإنما سيكون فى بعض الإدارات التعليمية التى بها قلة فى الكثافة فى الفصل .

ولفت عطية، أنه يتم إحصاء الأماكن الفارغة بعدد من الإدارات فى القاهرة، مؤكدًا أن النتيجة ستعلن للجميع وأن هذا التخفيض هو الثانى بالقاهرة، مشيرًا إلى أن التنسيق انخفض فى المرة الأخيرة من 220 لـ210 ولم يعلن كم سيتم تخفيض التنسيق هذه المرة.