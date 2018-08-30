تعرف على نظام قبول الطلاب الجدد بـ"تمريض القناة" واستعدادات الكلية للدراسة

أكدت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة كلية التمريض بجامعة قناة السويس، على ان الكلية أستقبلت من مكتب التنسيق 165 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة، ليصبح عدد الطلاب الدارسين بالكليه 700 طالب وطالبة ونحن على جاهزية كاملة لاستقبال العام الجامعى الجديد، برعايه الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعه قناه السويس.

وأشارت عميد تمريض القناة، إلى أن الكلية حددت يوم 3 سبتمبر القادم لعقد اختبارات القبول والمقابلات الشخيصة للالتحاق بالكلية وتشمل 4 اختبارات وهى اختبار السمات الشخصية، القدرات العقلية، اللغة الإنجليزية، مقابلة شخصية ويشترط اختيازهذه الاختبارات والحصول على نسبه تتعدى 60 %فى هذه الاختبارات.

ولفتت عميدة الكلية، أنه جارى تجهيز جميع القاعات الدراسية والمدرجات، وإجراء عمليات الصيانة الخاصة بالأجهزة والمراوح وغيرها، وتزويد جميع القاعات الدراسية بالداتا شو، مما يسهل العملية التعليمة على الطلاب، بالإضافة إلى تجهيز جميع المعامل بالكلية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمواد الكيميائية الخاصة بالمعمل، حيث يوجد بالكلية أربعة معامل"نساء وتوليد،باطنه،أطفال، أساسيات تمريض"، بالإضافة إلى معمل لغات ومعمل كمبيوتر، وانه جارى الآن الانتهاء من الجداول الدراسية والانتدابات الخاصة بأعضاء هيئه التدريس بالكلية.

وتابعت الدكتورة وفاء عبد العظيم، أنه يتم إعداد حفل لاستقبال الطلاب الجدد وخلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسى الجديد 22 سبتمبر القادم، ويتم عقد لقاء تعريفى للطلاب لتعريفهم بالكلية وأقسامها والأنشطة الطلابية التى توجد بالكلية، وانه مع الإنتهاء من اجراءات القبول بالكلية يتم توزيع كتيب دليل الطالب، والذى يساعده فى التعرف على نشأة الكلية وأقسامها، وبنود اللائحة الدراسية وقواعد الدراسة، والقيد وحالات وقف القيد والغياب والحضور.