video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 01:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على "منال عوض" المرشحة لمنصب محافظ دمياط

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:39 ص
تعرف على "منال عوض" المرشحة لمنصب محافظ دمياط منال عوض المرشح محافظ دمياط
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

قالت مصادر مسئولة، إن الدكتورة منال عوض ميخائيل، نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مرشحة لتولى منصب محافظ دمياط، فى حركة المحافظين الجديدة التى من المقرر أن يتم الإعلان عنها صباح اليوم بشكل رسمى.

 

وفى السطور التالية يعرض اليوم السابع السيرة الذاتية لـ"منال عوض" وأهم انجازاتها.

 

الدكتورة منال عوض ميخائيل هى من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية، 1 يونيو عام 1967 ، حصلت على بكالوريوس العلوم البيطرية من جامعة بنها، عام 1989، ثم تمكنت من الحصول على درجة الماجستير جامعة الإسكندرية عام 1995، وحصلت على الدكتوراه فى العلوم الطبية من جامعة الإسكندرية عام 1999.

 

وتمكنت الدكتورة "ميخائيل" من الحصول على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الدراسية عام 2007، وذلك عن أبحاث تأثير العدوى والتحصين بفيروس ولقاح جدرى الأغنام على مناعة وكيمياء دم الأغنام المختبرة، إلى جانب الدراسات المناعية على الأغنام المحصنة بلقاحى التسمم الدموى وجدرى الأغنام، فضلًا عن استبيان فيروس الجلد العقدى فى إفرازات العجول المحقونة تجريبيًا، ومحاولات لتحضير لقاح جدرى أغنام مثبط باستخدام مادة البينارى إيثيلين أمين، ودراسات عن قابلية عدوى السمان بفيروس جدرى الطيور، وعن تأثير لقاح جدرى الماعز على الحالة المناعية المحصنة بلقاح طاعون المجترات الصغيرة، وعدد آخر من الأبحاث العلمية والدراسات المتعلقة بهذا المجال.

 

وشغلت، عدة وظائف منها، عضوًا فى الجمعية الطبية المصرية للدواجن، والجمعية العالمية البيطرية للدواجن، والجمعية المصرية للمناعة، إلى جانب الجمعية الفيرولوجية البيطرية.

 

كما تم تعيين الدكتورة منال ميخائيل، وكيلًا لمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية للأبحاث والدراسات بوزارة الزراعة، ثم تم تعيينها عام 2015 نائبًا لمحافظ الجيزة.

 

تولت الدكتورة منال عوض ملف تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة وقطعت شوطا كبيرا بها حتى انتهت المحافظة تقريبا من المناطق العشوائية حيث سيتم الإعلان خلال عام خلو المحافظة من العشوائيات.

 

تمكنت عوض من الحصول على عدد كبير من المنح والتمويلات من المنظمات العالمية لتطوير المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة ، كما كان لها دور كبير فى التواصل مع الجمعيات الأهلية التى ساهمت فى عدة مشاريع بالمحافظة.

 

كان لـ"عوض" دور بارز فى تطوير الأسواق العشوائية بالجيزة وإنشاء أسواق حضارية جديدة للباعة الجائلين بعدة مناطق، بالإضافة إلى إهتمامها البالغ بملف المرأة ودورها فى إنشاء أول منطقة خالية من العنف ضد المرأة بحى شمال الجيزة.

 

وتسلمت الدكتوره منال عوض جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2017  ضمن16 مدينة فائزة على مستوى العالم وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمى الثالث لمدن التعلم  الذى أقيم بمدينة كورك  ايرلندا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيرة الذاتية للواء محمد الزملوط المرشح لتولى محافظة مطروح

منال عوض

محافظ دمياط

دمياط

الجيزة

حركة المحافظين

المحافظين




لا تفوتك
مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة