تعرف على "منال عوض" المرشحة لمنصب محافظ دمياط

كتب سيد الخلفاوى

قالت مصادر مسئولة، إن الدكتورة منال عوض ميخائيل، نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مرشحة لتولى منصب محافظ دمياط، فى حركة المحافظين الجديدة التى من المقرر أن يتم الإعلان عنها صباح اليوم بشكل رسمى.

وفى السطور التالية يعرض اليوم السابع السيرة الذاتية لـ"منال عوض" وأهم انجازاتها.

الدكتورة منال عوض ميخائيل هى من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية، 1 يونيو عام 1967 ، حصلت على بكالوريوس العلوم البيطرية من جامعة بنها، عام 1989، ثم تمكنت من الحصول على درجة الماجستير جامعة الإسكندرية عام 1995، وحصلت على الدكتوراه فى العلوم الطبية من جامعة الإسكندرية عام 1999.

وتمكنت الدكتورة "ميخائيل" من الحصول على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الدراسية عام 2007، وذلك عن أبحاث تأثير العدوى والتحصين بفيروس ولقاح جدرى الأغنام على مناعة وكيمياء دم الأغنام المختبرة، إلى جانب الدراسات المناعية على الأغنام المحصنة بلقاحى التسمم الدموى وجدرى الأغنام، فضلًا عن استبيان فيروس الجلد العقدى فى إفرازات العجول المحقونة تجريبيًا، ومحاولات لتحضير لقاح جدرى أغنام مثبط باستخدام مادة البينارى إيثيلين أمين، ودراسات عن قابلية عدوى السمان بفيروس جدرى الطيور، وعن تأثير لقاح جدرى الماعز على الحالة المناعية المحصنة بلقاح طاعون المجترات الصغيرة، وعدد آخر من الأبحاث العلمية والدراسات المتعلقة بهذا المجال.

وشغلت، عدة وظائف منها، عضوًا فى الجمعية الطبية المصرية للدواجن، والجمعية العالمية البيطرية للدواجن، والجمعية المصرية للمناعة، إلى جانب الجمعية الفيرولوجية البيطرية.

كما تم تعيين الدكتورة منال ميخائيل، وكيلًا لمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية للأبحاث والدراسات بوزارة الزراعة، ثم تم تعيينها عام 2015 نائبًا لمحافظ الجيزة.

تولت الدكتورة منال عوض ملف تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة وقطعت شوطا كبيرا بها حتى انتهت المحافظة تقريبا من المناطق العشوائية حيث سيتم الإعلان خلال عام خلو المحافظة من العشوائيات.

تمكنت عوض من الحصول على عدد كبير من المنح والتمويلات من المنظمات العالمية لتطوير المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة ، كما كان لها دور كبير فى التواصل مع الجمعيات الأهلية التى ساهمت فى عدة مشاريع بالمحافظة.

كان لـ"عوض" دور بارز فى تطوير الأسواق العشوائية بالجيزة وإنشاء أسواق حضارية جديدة للباعة الجائلين بعدة مناطق، بالإضافة إلى إهتمامها البالغ بملف المرأة ودورها فى إنشاء أول منطقة خالية من العنف ضد المرأة بحى شمال الجيزة.

وتسلمت الدكتوره منال عوض جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2017 ضمن16 مدينة فائزة على مستوى العالم وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمى الثالث لمدن التعلم الذى أقيم بمدينة كورك ايرلندا.