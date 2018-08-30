تعرف على محافظ الإسكندرية الجديد عبد العزيز قنصوة فى سطور

أعلنت اليوم حركة المحافظين الجدد، حيث أدى الدكتور عبد العزيز قنصوة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ليتولى منصب محافظ الاسكندرية خلفا للدكتور محمد سلطان المحافظ السابق.

والدكتور عبد العزيز قنصوه أستاذ هندسة البيئة بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وشغل منصب عميد الكلية منذ 15 يناير 2015 وحتى 14 يناير 2018، وقَائِما بعمل العميد حتى صدور قرار تعيينه نائباً لرئيس الجامعة، له العديد من الإسهامات فى العمل كاستشارى مع العديد من الشركات والهيئات الصناعية الكبرى محليا وإقليميا فى مجال تحلية ومعالجة المياه، وحصل على العديد من المشروعات البحثية والتنموية فى معالجة وتحلية المياة باستخدام تكنولوجيا النانو والأغشية فائقة القدرة، وتباينت نتائج المشروعات بين براءات الإختراع ونشر أبحاث فى الدوريات والمجلات العلمية العالمية المتقدمة.

كما شارك فى تصميم وتنفيذ العديد من مشروعات محطات تحلية ومعالجة المياه على المستوى المحلى والإقليمي، وشارك فى برنامج الاتحاد الأوروبى لتنمية مصادر المياه غير التقليدية بغرب الإسكندرية.

وشارك فى ملتقى خبراء المياه العرب "يناير 2016 " بهدف صياغة استراتيجية عربية للمياه لعرضها على مجلس وزراء المياه العرب، كما شارك فى إعداد التقرير العالمى الثالث لتنمية المياه بالتعاون مع برنامج تقييم المياه العالمى التابع لليونسكو عام 2009، له العديد من الإنجازات فى مجال خدمة العملية التعليمية والمجتمع والبيئة وتطوير الأنشطة الطلابية، ومنها عقد العديد من الإتفاقيات لدرجات مشتركة بين كلية الهندسة والجامعات العالمية الأمريكيه والإنجليزية والأوروبية المتقدمة فى التصنيف العالمي، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للعملية التعليمية، تطوير معامل الكلية لخدمة العملية التعليمية والبحثية والصناعة، إنشاء نادى الإبداع الهندسى 2015 بهدف تبنى الأفكار الإبداعية للطلاب وتمويلها بأليه تنافسية بهدف خلق الصناعة القائمة على المعرفة وتنوعت المخرجات بين مراكز متقدمة فى المسابقات العالمية وبين نماذج يتم تطويرها إلى شركات حاليا.

المشاركة فى الكثير من مشاريع الخدمة المجتمعية، حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الجامعة للتشجيع العلمى عام 2008، ونقابة المهندسين للتميز فى العمل الهندسى عام 2002، وهيئة مياه وكهرباء أبو ظبى للتعاون فى مجال تحلية المياه عام 2006.