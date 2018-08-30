video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على محافظ الإسكندرية الجديد عبد العزيز قنصوة فى سطور

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:28 م
تعرف على محافظ الإسكندرية الجديد عبد العزيز قنصوة فى سطور
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

أعلنت اليوم حركة المحافظين الجدد،  حيث أدى الدكتور عبد العزيز قنصوة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ليتولى منصب محافظ الاسكندرية خلفا للدكتور محمد سلطان المحافظ السابق.

4

والدكتور عبد العزيز قنصوه أستاذ هندسة البيئة بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية،  وشغل منصب عميد الكلية منذ 15 يناير 2015 وحتى 14 يناير 2018،  وقَائِما بعمل العميد حتى صدور قرار تعيينه نائباً لرئيس الجامعة،  له العديد من الإسهامات فى العمل كاستشارى مع العديد من الشركات والهيئات الصناعية الكبرى محليا وإقليميا فى مجال تحلية ومعالجة المياه، وحصل على العديد من المشروعات البحثية والتنموية فى معالجة وتحلية المياة باستخدام تكنولوجيا النانو والأغشية فائقة القدرة،  وتباينت نتائج المشروعات بين براءات الإختراع ونشر أبحاث فى الدوريات والمجلات العلمية العالمية المتقدمة.

1

كما شارك فى تصميم وتنفيذ العديد من مشروعات محطات تحلية ومعالجة المياه على المستوى المحلى والإقليمي، وشارك فى برنامج الاتحاد الأوروبى لتنمية مصادر المياه غير التقليدية بغرب الإسكندرية.

2

وشارك فى ملتقى خبراء المياه العرب "يناير 2016 " بهدف صياغة استراتيجية عربية للمياه لعرضها على مجلس وزراء المياه العرب،  كما شارك فى إعداد التقرير العالمى الثالث لتنمية المياه بالتعاون مع برنامج تقييم المياه العالمى التابع لليونسكو عام 2009،  له العديد من الإنجازات فى مجال خدمة العملية التعليمية والمجتمع والبيئة وتطوير الأنشطة الطلابية،  ومنها عقد العديد من الإتفاقيات لدرجات مشتركة بين كلية الهندسة والجامعات العالمية الأمريكيه والإنجليزية والأوروبية المتقدمة فى التصنيف العالمي، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للعملية التعليمية،  تطوير معامل الكلية لخدمة العملية التعليمية والبحثية والصناعة،  إنشاء نادى الإبداع الهندسى 2015 بهدف تبنى الأفكار الإبداعية للطلاب وتمويلها بأليه تنافسية بهدف خلق الصناعة القائمة على المعرفة وتنوعت المخرجات بين مراكز متقدمة فى المسابقات العالمية وبين نماذج يتم تطويرها إلى شركات حاليا.

 

المشاركة فى الكثير من مشاريع الخدمة المجتمعية،  حصل على العديد من الجوائز،  منها جائزة الجامعة للتشجيع العلمى عام 2008،  ونقابة المهندسين للتميز فى العمل الهندسى عام 2002،  وهيئة مياه وكهرباء أبو ظبى للتعاون فى مجال تحلية المياه عام 2006.

 

 

3
 
5
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية: حالات قوائم الانتظار بلغت 2632 وتم التعامل مع 1396 حالة

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

عبد العزيز قنصوة

المحافظين الجدد

حركة المحافظين




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة