تعرف على خطة الحكومة لزيادة الاستادات لـ25 واستعداداتها لبطولة كرة اليد 2021

كتبت : نورا فخرى

سعياً منها لتدعيم الرياضة البدنية للشباب، تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، زيادة عدد الملاعب المفتوحة من 264 إلى 429 ملعباً بحلول عام 2021 /2022 وإنشاء 6 صالات مُغطاة جديدة لاستضافة بطولة كأس العام لكرة اليد عام 2021 وغيرها من البطولات.

كما تسعى الحكومة، وفقا لبرنامجها خلال الفترة (2018/2019 - 2021/2022)، تنفيذ استاد رياضى جديد بمحافظة المنيا، والبدء فى إنشاء استاد رياضى جديد بمحافظة الجيزة ليرتفع عدد الاستادات الرياضية على مستوي الجمهورية إلى 25 استادا بنهاية البرنامج.

وتستهدف أيضا، إنشاء 5 أندية رياضية وتطوير 14 نائباً، بالإضافة إلى زيادة ملاعب كرة القدم من 640 إلى 850 ملعباً، و18 حمام سباحة وإنشاء 4 مراكز جديدة للتنمية الرياضية وإنشاء 4 مراكز جديدة للتنمية الرياضية واستكمال وإنشاء ناديين للمعاقين بسوهاج والمنيا.