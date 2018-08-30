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الخميس، 30 أغسطس 2018 05:17 ص
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تعرف على تفاصيل ومستويات تنسيق رياض الأطفال بمحافظة الأقصر

الخميس، 30 أغسطس 2018 04:00 ص
تعرف على تفاصيل ومستويات تنسيق رياض الأطفال بمحافظة الأقصر محافظة الاقصر- ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من اعمال تنسيق رياض الاطفال للمستويين الاول والثانى للعام الدراسى 2018 \2019 بإدارة الأقصر التعليمية .

وأوضح عمران، أن تنسيق رياض الأطفال بإدارة الأقصر التعليمية يواجه العديد من المشكلات فى كل عام دراسى بسبب الكثافات الطلابية على عدد من المدارس، لذلك تم تحديد القبول هذا العام وفقا لعدد من القواعد والاشتراطات تعتمد على السن، مشيراً إلى أنه تم قبول 2211 طالب فى المستوى الاول، و 742 بالمستوى الثانى بإدارة مدينة الأقصر التعليمية .

 


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