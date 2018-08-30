تعرف على تعليق "الجار الله" على زيارة السيسى للصين

كتب- هاشم الفخرانى

علق الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية على الزيارة الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتضمن البحرين والصين وأوزبكستان.



الجار الله

وقال "الجار الله " :"زيارة السيسي إلي الصين هى نقل لثقافة العمل الصينى إلى أم الدنيا ضمن أحلام الصين فى امتداد طريق الحريرى وهو طريق يعيد مع القارة الإفريقية وقارة آسيا.. الكويت عملت سبع اتفاقات ضمن إطار طريق الحريري وكذالك المملكة المغربية زيارة السيسى للصين زيارة تحفيز لثقافة العمل وثقافة التصنيع.