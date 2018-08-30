تعرف على السيرة الذاتية للواء شريف سيف الدين حسين رئيس هيئة الرقابة الجديد

كتب زكى القاضى

تولى منذ قليل اللواء شريف سيف الدين حسين، رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، خلفا للواء محمد عرفان.

من مواليد 1963 تخرج فى الكلية الحربية عام 1985 وتدرج فى المناصب المختلفة بالقوات المسلحة، حيث يتمتع بخبرات متنوعة نتيجة تأهيله العلمى و عمله بالوحدات القتالية و الادارية و المالية و التكنولوجية و التخطيط و التفتيش حتى شغل رتبة اللواء و عين قائدا لقوات حفظ السلام المصرية في جنوب السودان و ملحق وزارة الدفاع بألمانيا ثم قائدا للمنطقة الجنوبية العسكرية فمديرا لادارة المشاة

كما حصل على العديد من المؤهلات العلمية ومنها بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس شعبة ادارة اعمال وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة و الاركان و دكتوراه الحرب العليا من اكاديمية ناصر العسكرية ودكتوراه التخطيط الاستراتيجي والأمن القومى من جامعة الدفاع الوطنى بالصين.

كما حصل على العديد من الأنواط والأوسمة الرفيعة ومنها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة وميدالية 25 يناير ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى ونوط الخدمة الممتازة.