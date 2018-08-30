تعرف على السيرة الذاتية للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الجديد

كتب: إبراهيم أحمد

جاء إعلان حركة المحافظين الجدد، وخلفهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ليشمل تعيين اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، ليشغل منصب محافظا للقاهرة.

اللواء خالد عبد العال تخرج من كلية الشرطة عام 1979، وظل قرابة 36 عاما طوال فترة خدمته بوزارة الداخلية، تدرج خلالها فى العديد من المناصب، والتى بدأت بالتحاقه للعمل بقطاع الأمن المركزى وانضمامه لوحدة العمليات الخاصة، وعقب ذلك ترقى فى المناصب والتحق للعمل بمديرية أمن القاهرة، وتدرج بها والتحق للعمل بقسم شرطة الجمالية.

كما تدرج فى المناصب حتى تم نقله للالتحاق بالعمل فى مديرية أمن أسيوط، ثم التحق عقب ذلك للعمل بشرطة الكهرباء، وتدرج خلالها اللواء خالد عبد العال فى المناصب حتى التحق للعمل بإدارة التفتيش والرقابة بالوزارة، حتى تم ترقيته ليشغل منصب نائب مدير إدارة التفتيش والرقابة.

وعقب ذلك تم ترقية اللواء خالد عبد العال ليشغل منصب نائب مدير أمن القاهرة "حكمدار العاصمة" وشغل ذلك المنصب لمدة 3 شهور، حتى تم ترقيته ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، نظرا لكفاءته فى العمل، وهو الامر الذى أدى لتعينه عضوا بالمجلس الأعلى للشرطة، وحصوله على نوط الامتياز من الطبقة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وظل يشغل منصب مدير أمن القاهرة، حتى قبل أيام قليلة وتحديدا أول شهر اغسطس الجارى حتى خروجه للتقاعد.

اللواء خالد عبد العال اشتهر طوال فترة عمله بكونه رجل ميدانى يرفض الجلوس على المكاتب، وظهر ذلك منذ توليه نائب مدير أمن القاهرة، ومنصب مدير أمن القاهرة، من خلال جولاته الميدانية المكثفة التى قادها لتطهير شوارع العاصمة وتحقيق الأمن بصورته الكاملة فى شوارع العاصمة.

قاد اللواء خالد عبد العال حملات موسعة استهدفت البؤر الإجرامية، ومطاردة العناصر الإجرامية الخطرة، وملاحقة تجار المواد المخدرة وتجار الأسلحة، حيث كان لأوجه التنسيق مع رجال مباحث القاهرة وقتها بالتنسيق مع اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة حينها، بالغ الأثر فى عودة الهدوء وتحقيق الانضباط بصورته الكاملة فى ربوع القاهرة.

كما اشتهر اللواء خالد عبد العال بمواقفه الإنسانية العديدة التى ساعد بها المواطنين وساند البسطاء، وكان آخر تلك المواقف مبادرة "احنا أخواتك" التى أطلقها لمساعدة المواطنين، كما أنه كان يمتاز بحسن الانتظام فى العمل والكياسة فى التعامل مع كافة المواقف التى مر بها طوال فترة عمله، بالاضافة إلى استجابته السريعة لكافة طلبات المواطنين، ومساعدتهم على تنفيذ طلباتهم، والوقوف بجانبهم، الأمر الذى ساعد على ترشحه لمنصب محافظ.

رجل الشارع، أو صائد العناصر الإجرامية، أو الرجل الإنسان، أو قائد حملات تطهير شوارع القاهرة، جميعها ألقاب أطلقت على اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع أمن القاهرة، منذ توليه منصبه مديرا لأمن القاهرة، نظرا لما حققه خلال فترة عمله.

3 سنوات كاملة قضاها اللواء خالد عبد العال بمنصب مساعد وزير الداخلية مديرا لأمن القاهرة، حيث تولى المنصب فى شهر يوليو من عام 2015 وظل حتى 1 أغسطس الجارى، وهو ما أهله لشغل منصب محافظ القاهرة نظرا لعمله لفترات طويلة مديرا لأمن القاهرة عمل خلالها على معرفة كافة مداخل ومخارج وحدود المحافظة جغرافيا، والإلمام لكافة تفاصيلها .