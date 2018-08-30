تعرف على السيرة الذاتية للمحافظين الجدد

كتب زكى القاضى

يؤدى، بعد قليل، المحافظين الجديد اليمين الدستورى، وذلك فى حركة هى الأكبر فى تاريخ المحافظين.

وتولى اللواء مجدى الغربلى محافظ مرسى مطروح، وهو الرئيس السابق لجمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب.

ويتولى اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم محمد إبراهيم محافظ أسوان، وهو قائد قوات حرس الحدود الأسبق، وعمل محللا استراتيجيا ومستشارا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

ويتولى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وشغل اللواء صقر مدير إدارة الشرطة العسكرية الأسبق، قبل توليه مساعدا لوزير الدفاع.

ويتولى اللواء سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، وكان يشغل قبل توليه منصب مساعد رئيس أركان حرب، وشغل منصب قائد المنطقة المركزية العسكرية، ومنصب قائد المنطقة الشمالية.

ويتولى اللواء حمدى عثمان، منصب محافظ الإسماعيلية، وكان يشغل منصب مدير سلاح المدرعات الأسبق.