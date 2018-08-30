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تعرف على الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج الجديد

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:30 م
تعرف على الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج الجديد دكتور أحمد عبد الأنصارى محافظ سوهاج الجديد
سوهاج – عمرو خلف
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ينشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية للدكتور أحمد عبد الأنصارى محافظ سوهاج الجديد، 42 سنة فقد تخرج عام 2001 من كلية الطب وعمل بخدمات نقل الدم 6 سنوات، وفى عام 2007 سافر ببعثة تابعة لوزارة الصحة، ودرس ماجستير إدارة أعمال وإدارة نظم صحية لمدة عامين بالولايات المتحدة.
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وفى 2010 عمل بجانب الإسعاف على تطوير المجالس الطبية المتخصصة لوجود أزمات فى العلاج على نفقة الدولة كما تم تكليفه بالعمل مساعدا لرئيس هيئة الإسعاف، بجانب المجالس الطبية المتخصصة، كما تم تكليفه مؤخرا بملف إدارة مشروع إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والتدخلات الطبية العاجلة.
 

 


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