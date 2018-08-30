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تركيا تودع عصر "الاكتفاء الذاتى" والاستيراد يمتد للأعلاف بسبب سياسات أردوغان

الخميس، 30 أغسطس 2018 04:03 م
تركيا تودع عصر "الاكتفاء الذاتى" والاستيراد يمتد للأعلاف بسبب سياسات أردوغان اردوغان
كتب حسن رمضان
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أشارت تقارير رسمية صادرة من وزارة التجارة الخارجية التركية  المعدة بالتعاون مع هيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة، إن تركيا تحولت إلى دولة مستوردة فى المجال الزراعي، بعد أن كانت دولة مصدرة، وأصبحت تستورد كثيرًا من المنتجات الزراعية من الفواكه إلى القطن و الحبوب الزيتية وحتى التبن.

 

وبحسب تقرير الوزارة الذى نشرته صحيفة زمان التركية المعارضة،  تستورد أنقرة القطن، وخيط القطن، والمنسوجات القطنية، والحبوب الزيتية، والفواكه، والحبوب المختلفة، والبذور، والنباتات المستخدمة فى مجالات الصناعة والطب، وكذلك التبن والأعلاف.

 

وحسب التقرير فإن المنتجات الأكثر استيرادًا فى تركيا تنقسم إلى مجموعتين: الأولى "القطن، ومغازل القطن، والمنسوجات القطنية"، إذ استقبلت تركيا منتجات من هذا النوع بقيمة 239 مليون و249 ألف دولارًا أمريكيًا، بينما سجلت النسبة خلال شهر يوليو 2017، واردات بقيمة 326 مليون و810 ألف دولارًا أمريكيًا، وفى الفترة بين شهرى يناير ويوليو2017 سجلت واردات تركيا من هذه المنتجات مليار و754 ألف و511 ليرة تركية.

 

أما المجموعة الثانية فهو البذور الزيتية، والفواكه والحبوب والنباتات المستخدمة فى مجالات الطب والصناعة والأعلاف والتبن.

وسجلت التقارير خلال شهر يوليو 2018 استيراد بقيمة 225 مليون و664 ألف دولار أمريكي، وفى يوليو 2017 سجلت 167 مليون و965 ألف دولار أمريكي.

بينما سجلت الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2018، واردات بقيمة مليار و421 مليون و666 ألف دولار أمريكي، وكانت الفترة نفسها من عام 2017 بقيمة مليار و268 ألف و707 دولار أمريكي.

 

 

 

 


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