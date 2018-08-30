ترامب يهاجم بشدة صحفيا بارزا ساهم فى كشف فضيحة ووترغيت وإسقاط نيكسون

واشنطن (أ ف ب)

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأربعاء الصحفى كارل برنستين، الذى ساهم مع زميله بوب وودوارد فى اسقاط الرئيس ريتشارد نيكسون، متهما برنستين بأنه "يختلق" القصص.

وقاد برنستين مع وودوارد فريق صحيفة "الواشنطن بوست" الذى بحث فى قضية التجسس عام 1972 على مقر الحزب الديموقراطى فى مبنى ووترغبت، ثم الكشف عن علاقة تربط عملية التجسس بالبيت الابيض ما ادى الى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1974.

وكتب ترامب على تويتر "الفوضوى كارل برنستين، رجل يعيش فى الماضى ويفكر كمنحط أحمق، يختلق القصة وراء القصة، بات محل سخرية فى كل انحاء البلاد".

كما طال الهجوم ايضا شبكة "سى ان ان" الاخبارية التى تعتبر هدفا دائما لترامب الذى قال ان الشبكة "ممزقة من الداخل بسبب كشف كذبة كبيرة لهم، وهم يرفضون الاعتراف بالخطا".

وبرنستين شارك فى تقرير ل"سى ان ان" أشار نقلا عن مصادر الى ادعاء مايكل كوهين محامى ترامب معرفة الرئيس الأمريكى مسبقا باجتماع جرى فى يونيو عام 2016 وكان من المتوقع ان يتشارك فيه الروس معلومات سيئة عن المرشحة الرئاسية هيلارى كلينتون.

ومنذ ذلك الحين والقصة محل تساؤل وتشكيك، خاصة بعد ان تراجع عنها احد المصادر وهو "لانى ديفيس" محامى مايكل كوهين الخاص، لكن الشبكة تمسكت بالتقرير والقصة.

وردت "سى ان ان" على ترامب بالقول "لا تخطىء ايها الرئيس، "سى ان ان" لا تكذب. نحن ننشر الأخبار. وننشر ايضا عندما يكذب أصحاب السلطة. "سى ان ان" تتمسك بتقاريرها وصحفييها. قد يكون هناك العديد من الحمقى فى هذا التقرير، لكن كارل برنستين ليس واحدا منهم".