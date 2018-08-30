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الخميس، 30 أغسطس 2018 10:00 م
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ترامب يدعو إلى طرد رئيسى "سى إن إن" و"إن بى سى نيوز" لتحيزهما ضده

الخميس، 30 أغسطس 2018 08:31 م
ترامب يدعو إلى طرد رئيسى "سى إن إن" و"إن بى سى نيوز" لتحيزهما ضده الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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 دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى طرد رئيسى شبكتى "سى إن إن" و"إن بى سى نيوز" الإخباريتين، اليوم الخميس، متهما إياهما بالتحيز ضده.

وقال ترامب ـ فى تغريدة على تويتر ، وفق ما نقله موقع بلومبيرج الإخبارى الأمريكى - "إن الكراهية والانحياز الشديد من جانب (سى إن إن) قد خيم على تفكيرهم وجعلهم غير قادرين على العمل ، لقد قام جيف الصغير بعمل فظيع، وتصنيفات - مشاهدته - منحدرة ، وعليهم طرده للمصداقية!".

وكان رئيس (سى إن إن) جيف زوكر هدفا متكررا للانتقادات اللاذعة من ترامب ، الذى كثيرا ما استهزأ بالقناة على أنها تبث "أخبارا مزيفة" ، كما هاجم ترامب رئيس شبكة (إن بى سي) الإخبارية اندى لاك اليوم أيضا، قائلا إنه سيكون "جيدا" إذا تمت إقالته.

وقال ترامب فى تغريدة أخرى "الخبر السار هو أن أندى لاك على وشك أن يُطرد لعدم الكفاءة، وستحدث له أمور أسوأ بكثير".

 

 


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