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تجديد حبس والد خطيبة قتيل الرحاب وسائقه 15يوما

الخميس، 30 أغسطس 2018 04:08 م
تجديد حبس والد خطيبة قتيل الرحاب وسائقه 15يوما والد قتيل الرحاب وابنته المشتركة فى الجريمة
كتب كريم صبحى
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جدد المستشار أشرف عاصم قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة ،حبس والد خطيبة شاب الرحاب وسائقه 15 يوما على ذمة التحقيق.

اعترف المتهم فى التحقيقات بارتكابه الواقعة، بسبب خوفه من فضح المجنى عليه خطيب ابنته أمره بأنه هارب من حكم عليه بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وطلب من ابنته استدراجه إلى فيلا الرحاب وقتله بمساعدة آخرين ودفنه داخل مقبر بالشقة  .

 

وواجهت النيابة المتهمة بالتسجيلات الصوتية وتحريات المباحث خلال التحقيق، فيما تواصل النيابة التحقيق مع المتهم الرئيسى "أشرف.ج".

ونجحت قوات الأمن فى إلقاء القبض على 6 متهمين بقتل الطالب بسام أسامة، ودفنه داخل شقة سكنية بمدينة الرحاب، من بينهم "حبيبة" المتهمة باستدراج بسام للتخلص منه على يد والدها.

وصرحت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بدفن جثة الطالب، وكشفت تحريات المباحث أن المتهم الرئيسى"أشرف.ج" هارب من أحكام قضائية خاصة بتجارة المخدرات وتزوير محررات رسمية.

وكشفت المعاينة الأولية لنيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لجثة الشاب "طالب" بجامعة خاصة مدفونة بشقة مستأجرة بالدور الأرضى بمدينة الرحاب، أن دافع القتل هو الانتقام من الشاب بعد معرفته حقيقة الأب.

وأوضحت المعاينة الأولية أن المتهم الرئيسى هو والد فتاة قام بتأجير شقة بالرحاب، وهو مالك عدة شقق بالرحاب، وقام بالاشتراك مع آخرين واستدراج الشاب وقتلة بالطعن بسكين، ووضع الجثة داخل صندوق خشب، ووضع فحم وشبك وزلط على الجثة لعدم خروج روائح، كما وضع "رمل وأسمنت وبلاط"، ودفن الجثة داخل الشقة.


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