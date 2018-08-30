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تجديد حبس متهمة 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:38 م
تجديد حبس متهمة 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "زينب. ا" 15 يوما  لاتهامها وآخرين فى قضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية. 
 
وأسندت النيابة إليها تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 ووجهت النيابة إليها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 

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