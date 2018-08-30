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الخميس، 30 أغسطس 2018 10:00 م
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تأجيل محاكمة موظف بشركة "فودافون"لاتهامه بتزوير محررات رسميه لــ 24 نوفمبر

الخميس، 30 أغسطس 2018 08:45 م
تأجيل محاكمة موظف بشركة "فودافون"لاتهامه بتزوير محررات رسميه لــ 24 نوفمبر محكمه- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،  محاكمة موظف بإحدى شركات الاتصالات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية لجلسة 24 نوفمبر المقبل لسماع شهود الإثبات .

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "أ أ"،  ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك مع موظفين حسنى النية وهم محررى المحاضر أرقام 7608 لسنة 2006 جنح المعادى، و215380 لسنة 2006 جنح البساتين، و35125  لسنة 2008 جنح البساتين، ومحضر جلسات القضايا والمساعدة فى التزوير بالمحررات الرسمية، وهى محاضر الشرطة سالفة الذكر بجعل صورة واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.

كما كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم بتزوير محرر رسمى وهى صحيفة الجنحة المباشرة رقم 13927 لسنة 2003 جنح البساتين، بأن أدعى على خلاف الحقيقة تبديد المجني عليه "ه ع م" لمبلغ مالى تسلمه لتسليمه لآخر على خلاف الحقيقة، وقدمها لمحضرى محكمة البساتين الجزئية لإعلانها رغم علمه بعدم صحة ما ورد بها من بيانات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قلد أختام إحدى الجهات الحكومية خاتم مكتب بريد المعادين واستعمله بأن بصم به خطاب أرسله للمجنى عليها "ف ع ا"، وورد لها خطاب من هيئة التأمينات الاجتماعية لاختلاس توقيعها، كما أشارت التحقيقات إلى ارتكاب المتهم في تزوير محررات عرفية وهى إيصالات الأمانة المرفوعة من قبل كلا من "جلال. ع" ، و "مني. ص" ،و"هيثم .ع" وكان ذلك بطريق التقليد، وتزويرعقد بيع الشقة السكنية المملوكة للمجني عليها "فاطمة. ع".


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