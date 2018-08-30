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تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الأحوال الشخصية بقصر حق الرؤية للآباء لـ14 أكتوبر

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:59 م
تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الأحوال الشخصية بقصر حق الرؤية للآباء لـ14 أكتوبر المحكمة الدستورية العليا - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم
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قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 لجلسة 14 أكتوبر المقبل للإطلاع.

وكان محمد خالد رشوان وآخرين أقاموا دعواهم التى حملت رقم 47 لسنة 40 دستورية، والتى طالبوا فيها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من "قصر حق الرؤية للآباء والآجداد فى حالة عدم وجود الآباء، وفى المجمل دون العصبات وذوات الأرحام، وذلك لتعارضها مع الفقرة الثامنة من ذات المادة ولمخالفتها نص الفقرة الثانية من المادة 9 من دستور مصر .

 

 

 


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قانون الاحوال الشخصية

هيئة المفوضين

المحكمة الدستورية العليا

عدم دستورية الأحوال الشخصية




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