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تأجيل دعوى عدم دستورية المادة 20 من لائحة المأذونين لـ 14 أكتوبر

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:58 م
تأجيل دعوى عدم دستورية المادة 20 من لائحة المأذونين لـ 14 أكتوبر المحكمة الدستورية العليا - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم
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قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 20 من لائحة المأذونين الشرعيين والمادة 31 مكرر من القانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل، ومع ما يترتب على ذلك من آثار لجلسة 14 أكتوبر المقبل .

وتنص المادة 20 من لائحة المأذونين على أنه "إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل إقامة الزوجة، وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها فى غير دائرته، ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر، وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة فى دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعى أو قانونى، وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التى بها وقت طلب العقد.

ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال، إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر".

 


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