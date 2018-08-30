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الخميس، 30 أغسطس 2018 09:59 م
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بومبيو لـ"مسعود بارزانى": نأمل أن يعكس تشكيل حكومة عراقية جديدة إيرادة الناخبين

الخميس، 30 أغسطس 2018 09:09 م
بومبيو لـ"مسعود بارزانى": نأمل أن يعكس تشكيل حكومة عراقية جديدة إيرادة الناخبين مسعود برزانى
واشنطن: محمد البديوى
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محمد البديوى

 قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايكل بومبيو أجرى مكالمة أمس مع مسعود بارزانى، الرئيس السابق لإقليم كردستان ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ، لمناقشة التطورات السياسية في العراق وفى المنطقة

وشدد وزير الخارجية الأمريكية على أن تشكيل حكومة عراقية جديدة هو شأن وبرنامج عراقى داخلى يجب أن تتم وفقا للجدول الزمني الدستوري للعراق وأن يعكس التشكيل إرادة الناخبين العراقيين.

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وأكد أن الولايات المتحدة تأمل في رؤية حكومة قوية تضم جميع الطوائف وتخدم جميع أفراد الشعب العراقى.

 

 

 

 

 


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العراق

مسعود برزانى

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