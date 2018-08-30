بومبيو لـ"مسعود بارزانى": نأمل أن يعكس تشكيل حكومة عراقية جديدة إيرادة الناخبين

واشنطن: محمد البديوى

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايكل بومبيو أجرى مكالمة أمس مع مسعود بارزانى، الرئيس السابق لإقليم كردستان ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ، لمناقشة التطورات السياسية في العراق وفى المنطقة

وشدد وزير الخارجية الأمريكية على أن تشكيل حكومة عراقية جديدة هو شأن وبرنامج عراقى داخلى يجب أن تتم وفقا للجدول الزمني الدستوري للعراق وأن يعكس التشكيل إرادة الناخبين العراقيين.

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وأكد أن الولايات المتحدة تأمل في رؤية حكومة قوية تضم جميع الطوائف وتخدم جميع أفراد الشعب العراقى.