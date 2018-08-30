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بندر المنيا يفوز بدورى حزب مستقبل وطن لكرة القدم على مستوى المحافظة

الخميس، 30 أغسطس 2018 04:48 م
بندر المنيا يفوز بدورى حزب مستقبل وطن لكرة القدم على مستوى المحافظة أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن
كتب - فريق المحافظات
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فاز فريق بندر المنيا بدورى كرة القدم الخماسية الذى ينظمه حزب مستقبل وطن، بعد تغلبه على فريق سما لوط، وبهذا يصبح فريق بندر المنيا ممثلا للمحافظة فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.
 
وأقيمت فعاليات المباراة النهائية بحضور اللواء عصام البديوى محافظ المنيا الأسبق، والدكتور محمد جلال القائم بعمل رئيس جامعة المنيا، والنائب علاء السبيعى أمين عام الحزب بالمحافظة، والدكتور معتز كفافى أمين الحزب بندر المنيا، وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وهيئة مكتب الحزب وأمناء الحزب بالمراكز.
 
ومن جانبه، قال اللواء شادى أبو العلا عضو مجلس النواب، أن فريق بندر المنيا أصبح ممثلا للمحافظة فى المرحلة النهائية لدورى مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، والتى تنطلق فى الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر المقبل بمشاركة الفرق الممثلة لجميع محافظات الجمهورية.
 
فيما أكد معتز كفافى، أن المرحلة الثانية للدورى قد انطلقت فى 27 أغسطس الجارى على ملاعب الصالة المغطاة بجامعة المنيا، والتى استمرت ثلاثة أيام شهدت تنافسا شديدا بين الفرق المشاركة، وأن ما حققه فريق بندر المنيا من تقدم تم بجهد وإخلاص لاعبيه...ودعم المجموعة المحترمة التى أدارت هذه الفعاليات داخل أمانة بندر المنيا.
 
وأكد أن الدورى دلالة واضحة على نجاح الحزب فى تحقيق أهدافه بالاهتمام بالشباب رياضيا وتوعويا وثقافيا، مضيفًا أن أمانة بندر المنيا قد ساهمت فى تحقيق طموح 8 لاعبين من الفرق التى شاركت فى الدورى من بندر المنيا بضمهم للتدريب والتأهيل بنادى المنيا الرياضى.
 
وجدير بالذكر أنه كلا من اللواء شادى أبو العلا نائب بندر المنيا، والنائبة سلوى أبو الوفا نائب مطاى، قد أهدو فريق بندر المنيا مكافأة مالية لما بذلوه من جهد للفوز بهذا الدورى.

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