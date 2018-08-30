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بلومبرج: ترامب سينسحب من منظمة التجارة العالمية إذا لم تطور أداءها

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:34 م
بلومبرج: ترامب سينسحب من منظمة التجارة العالمية إذا لم تطور أداءها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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أعلنت بلومبرج، اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يفكر فى ربط ضريبة الأرباح الرأسمالية بالتضخم.

وأكدت بلومبرج أن ترامب يفكر في الانسحاب من منظمة التجارة العالمية إذا لم تطور أداءها.

ومن جانيه، قال الرئيس دونالد ترامب فى مقابلة مع وكالة بلومبرج نيوز اليوم الخميس إنه غير نادم على تعيين جيروم باول فى منصب رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى.

وقال ترامب الأسبوع الماضى إنه "غير سعيد جدا" بسياسة زيادة أسعار الفائدة التى ينتهجها، وأكد ترامب أن اتفاق للتجارة مع كندا سيأتى بحلول يوم الجمعة أو "فى غضون فترة زمنية"، لكنه سيأتى، موضحا أن مقترح الاتحاد الأوروبى بإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات "ليس جيدا بما يكفى".

 

 


 

 


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