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بشائر زيارة رئيس فيتنام.. توريد مليون طن أرز أبيض لتعزيز المخزون الاستراتيجى

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:49 ص
بشائر زيارة رئيس فيتنام.. توريد مليون طن أرز أبيض لتعزيز المخزون الاستراتيجى الدكتور رجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات
كتب مدحت وهبة
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أعلن الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن زيارة رئيس جمهورية فيتنام إلى مصر، أسفرت عن توقيع عدة اتفاقيات فى المجالات المختلفة لدعم الاقتصاد المصرى، منها اتفاقية تعاون تجارى بين جمهورية فيتنام وجمهورية مصر العربية، تتضمن توريد مليون طن أرز أبيض من فيتنام إلى مصر.
 
وأوضح أن هذه الكميات تصل على دفعات من 3 إلى 4 أشهر، الأمر الذى سيعزز الاحتياطى الاستراتيجى لسلعة الأرز لمدة عام قادم، بجانب وجود مخزون من الأرز المحلى داخل الأسواق، مما يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية .
 
وأضاف شحاتة، فى تصريحات اليوم، أن أسعار الأرز داخل السوق المحلى مستقرة حاليا ويتراوح سعر الطن من 6800 الى 8500 جنيه، وأن شعبة الأرز  وأصحاب المضارب بدأوا فى توريد الأرز المحلى المخصص لشهر سبتمبر المقبل لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تمهيدا لصرفه لأصحاب البطاقات ضمن مقررات الشهر المقبل، حيث من المقررأن يتم توريد ما يقرب من 40 ألف طن أرز خلال شهر سبتمبر .
 
وأشار إلى أن الأرز داخل الأسواق المصرية يكفى احتياجات المواطنين سواء من خلال البطاقات التموينية أو من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية والأسواق الحرة، وأن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على استيراد الأرز من الخارج يأتى فى إطار حرصه على توفير كافة السلع للمواطنين طوال الوقت خاصة السلع الأساسية ومنها  سلعة الأرز، مؤكدا أنه لن يكون هناك عجز فى سلعة الأرز فى ظل الاستيراد من الخارج وكذلك بدء حصاد محصول الأرز المحلى خلال الأيام المقبلة .
 
 
 
 
 
 

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