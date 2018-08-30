بدء أعمال صيانة كوبرى 15 مايو غدًا وغلق حارة مرورية باتجاه القاهرة

أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة المقاولون العرب، ستبدأ اعتباراً من الساعة 12 صباح غدا الجمعة الموافق 31/8/2018 وحتى الساعة 6 صباح الأحد الموافق المقبل، فى أعمال صيانة الفواصل المعدنية ورفع كفاءة كوبرى 15 مايو فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر باتجاه محافظة القاهرة، فى المنطقة المحصورة أعلى ميدان سفنكس حتى حدود محافظة الجيزة مع محافظة القاهرة .

وقامت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الادارة العامة لمرور الجيزة لغلق الحارة المرورية بالجانب الايمن من الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر باتجاه محافظة القاهرة والسماح للسيارات بالسير فى الجانب الأيسر.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط منطقة الأعمال وتعزيز الخدمات المرورية لتيسير حركة السيارات ومساعدة قائدى المركبات.