بدء أعمال صيانة كوبرى 15 مايو غدًا وغلق حارة مرورية باتجاه القاهرة

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بدء أعمال صيانة كوبرى 15 مايو غدًا وغلق حارة مرورية باتجاه القاهرةالخميس، 30 أغسطس 2018 01:00 م
كوبرى 15 مايو - أرشيفية
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