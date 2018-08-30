بالأسماء..الرئيس السيسى يعتمد الحركة الدبلوماسية الجديدة لسفراء مصر بالخارج

كتب أحمد جمعة

اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسى حركة نقل السفراء بالخارج، والتى سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الساعات القادمة.

وحصل "اليوم السابع" على القائمة الكاملة لحركة سفراء مصر بالخارج وشملت ترشيح كلاً من:

تعيين ألفت عبد الفتاح أحمد فرح السفير فوق العادة لدى حكومة جمهورية كرواتيا سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 20 أكتوبر 2018.

وتعيين ناصر أحمد كامل على سفير فوق العادة المفوض لدى المملكة المتحدة وشمال أيرلندا سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 30 أغسطس 2018.

وتعيين عبد المنعم عمر عبد المنعم السفير فوق العادة المفوض لدى الإكوادور سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارا من 12 ديسمبر 2018.

وتعيين السفير أحمد أبو زيد سفير فوق العادة مفوضا لدى حكومة كندا، تعيين السفير طارق أحمد ابراهيم عادل السفير فوق العادة لدى الأردن سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة المتحدة وشمال ايرلندا.















































