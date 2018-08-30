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بأمر الحكومة.. الغش "مسموح" فى امتحانات العراق

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:41 م
بأمر الحكومة.. الغش "مسموح" فى امتحانات العراق الغش أرشيفية
كتبت - سالى حسام
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خبر غريب تداولته وسائل الإعلام العراقية اليوم عن السماح بالغش فى الامتحانات بقرار حكومى.
 
وبحسب قناة "السومرية" فإن وزارة التربية العراقية أصدرت اليوم الخميس بيانا للسماح بالغش بين الطلاب فى امتحانات الدور الثانى "الملاحق" لأهداف إنسانية من أجل مستقبل الطلاب.
 
وأشارت القناة إلى أن القرار جاء تقديرا لظروف البلاد الحالية، مع التوضيح بأن القرار يشمل الغش الجماعى وليس الفردى، أى أن الطالب الذى يغش ويحتفظ بالمعلومة لنفسه سيتعرض للعقاب.
 
وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلا عن وزارة التربية "هيئة الرأي في وزارة التربية قررت السماح للطلبة الراسبين بالغش الجماعي بأداء الامتحان في مواد الغش بالدور الثاني" وهى الامتحانات المقررة للدور الثانى قبل أن تبدأ الدراسة فى 10 سبتمبر.
 

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