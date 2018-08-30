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اليوم.. الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستقبل 18 رحلة على متنها 4050 حاجا

الخميس، 30 أغسطس 2018 09:54 ص
اليوم.. الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستقبل 18 رحلة على متنها 4050 حاجا مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل
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تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، 18 رحلة جوية، قادمة من الأراضى المقدسة، على متنها 4050 حاجا، عائدين بعد أداء مناسك الحج. 
 
وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، تستقبل 9 رحلات جوية قادمة من مدينة جدة على متنها 1967حاجا، بالإضافة إلى 9 رحلات على متنها 2083حاجا، عائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، مشيرة إلى أن معظمهم من حجاج السياحة ووزارة العدل والتضامن والقرعة. 
 
كانت الصالة الموسمية بمطار القاهرة، أقامت استعدادات خاصة، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام فى مرحلة العودة، لإنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول، فضلا عن الدفع بعدد زيادة من مقاعد الانتظار أمام الصالة لراحة المستقبلين من ذوي الحجاج، بالإضافة إلى بعض المظاهر الاحتفالية من البانرات الترحيبية أمام الصالة.

 


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مطار القاهرة

الصالة الموسمية

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