الولايات المتحدة تدين مضايقات روسيا للملاحة الدولية فى بحر آزوف وممضيق كيرتش

واشنطن محمد البديوى

قالت الولايات المتحدة إنها تدين مضايقات روسيا للملاحة الدولية في بحر آزوف ومضيق كيرتش، مؤكدة أن الإجراءات التي تتخذها روسيا لإعاقة الملاحة هي أدلة أخرى على حملتها المستمرة لزعزعة الاستقرار فى أوكرانيا والاعتداء على سيادتها، فضلا عن تجاهلها للمعايير الدولية.

وقالت هيذر نويرت المتحدث باسم الخارجية إن روسيا كانت قد أجلت مئات السفن التجارية منذ أبريل الماضى ، وفي الأسابيع الأخيرة أوقفت ما لا يقل عن 16 سفينة تجارية تحاول الوصول إلى الموانئ الأوكرانية.

وشددت على أن الولايات المتحدة تؤيد سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا ، وتمتد إلى مياهها الإقليمية.

ودعت الولايات المتحدة روسيا لوقف مضايقات النقل البحري الدولي في بحر آزوف ومضيق كيرتش.