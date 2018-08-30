النيابة تفحص بلاغات لإعادة المسروقات وتأمر بحبس 3 عاطلين سرقوا شقق بالقاهرة

كتب عامر مصطفى

قررت نيابة الزواية الحمراء، حبس 3 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة معهم، فى اتهامهم بسرقة المنازل بأسلوب التسلق، وبيع المسروقات بأثمان بخس، كما قررت النيابة فحص محاضر السرقات بالقسم لإعادة المضبوطات إلى أصحابها.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط 3 عاطلين تخصصوا فى سرقة المنازل والشقق السكنية بأسلوب التسلق، ووزع المتهمين الأدوار على بعضهم البعض، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبطهم بعد كثرة بلاغات السرقة بالمنطقة.

وبإعداد الأجهزة الأمنية أكمنة لهم تمكنت من ضبط من"أ.ا"، عاطل، مسجل مخدرات، و"م.إ"، عاطل، مسجل "سرقة"، و"م.أ"، 18 سنة، عاطل، مسجل سرقات، وتبين أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم القبض عليهم، واعترفوا بتكوين التشكيل العصابى للسرقة.