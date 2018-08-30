video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 04:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تفحص بلاغات لإعادة المسروقات وتأمر بحبس 3 عاطلين سرقوا شقق بالقاهرة

الخميس، 30 أغسطس 2018 04:00 ص
النيابة تفحص بلاغات لإعادة المسروقات وتأمر بحبس 3 عاطلين سرقوا شقق بالقاهرة حبس - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

قررت نيابة الزواية الحمراء، حبس 3 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة معهم، فى اتهامهم بسرقة المنازل بأسلوب التسلق، وبيع المسروقات بأثمان بخس، كما قررت النيابة فحص محاضر السرقات بالقسم لإعادة المضبوطات إلى أصحابها.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط 3 عاطلين تخصصوا فى سرقة المنازل والشقق السكنية بأسلوب التسلق، ووزع المتهمين الأدوار على بعضهم البعض، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبطهم بعد كثرة بلاغات السرقة بالمنطقة.

وبإعداد الأجهزة الأمنية أكمنة لهم تمكنت من ضبط من"أ.ا"، عاطل، مسجل مخدرات، و"م.إ"، عاطل، مسجل "سرقة"، و"م.أ"، 18 سنة، عاطل، مسجل سرقات، وتبين أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم القبض عليهم، واعترفوا بتكوين التشكيل العصابى للسرقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسرار القبة 2.. اليوم السابع تكشف زيارة نواب لفتحى سرور وسرقة الهواتف بعدد الغد

صور.. "التوك توك" فى شوارع المحافظات قنبلة موقوتة.. بطل جرائم السرقة والاغتصاب وحرب العصابات.. حوادث بالجملة على المزلقانات فى إسنا.. وحرب شوارع بين صبية ببنى سويف.. والمحافظون يشددون على تكثيف الحملات

مسجل سرقات

تشكيل عصابى

سرقة منازل

امن القاهرة

قسم الزاوية الحمراء

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار الحوادث اليوم

اخبار الداخلية

مسجل مخدرات




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة