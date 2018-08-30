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الخميس، 30 أغسطس 2018 12:18 م
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الملكة الأم فى تايلاند تغادر المستشفى

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:15 م
الملكة الأم فى تايلاند تغادر المستشفى الملك الأم والملك السابق والملك الحالى لتايلاند
رويترز
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أعلن بيان للبلاط الملكى فى تايلاند أن الملكة الأم سيريكيت التى يبلغ عمرها 86 عاما غادرت مستشفى فى بانكوك اليوم الخميس بعد تلقيها العلاج من الإنفلونزا.

 

وكانت الملكة سيريكيت، أرملة الملك الراحل بوميبون ادولياديج الذى توفى عام 2016 بعد أن ظل على العرش سبعين عاما، نقلت إلى المستشفى يوم 19 أغسطس.

 

وقال البيان "تحسنت حالة صاحبة الجلالة، درجة حرارتها طبيعية وتحسن السعال".

 

وأضاف "سمح لها الأطباء بالعودة إلى قصر تشيتلادا" وهو مقر سكنها فى بانكوك.

 

والملك الأم هى والدة الملك الحالى ماها فاجيرالونكور.

 


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