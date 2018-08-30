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المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطلين ضبط بحوزتهما كيلو من مخدر الفودو

الخميس، 30 أغسطس 2018 05:00 ص
المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطلين ضبط بحوزتهما كيلو من مخدر الفودو مخدر الفودو - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة عين شمس الجزئية، خبراء المعمل الكيميائى بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على عاطلين وبحوزتهما كيلو من مخدر الفودو ومواد تصنعيه، وإعداد تقرير فنى، فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة تعود عندما تلقى المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، معلومات مفادها قيام"كريم.ج.ع" 20 سنة عاطل و"إبراهيم.م.ع" 21 عاطل وسابق اتهامهم فى قضايا مخدرات ويزاولان نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مكاناً لتجارتهما الغير مشروعة.

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهما تمكن رجال مباحث القسم، من ضبطهما بمسكن المتهم الأول وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الفودو و300 جرام من مادة الكيماتين المستخدمة فى التصنيع ومبلغ مالى بقيمة 6500 جنيه و3 هواتف محمولة وتحرر عن ذلك المحضر، وأحالهم اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق والتى أمرت بما سبق.

 

 


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