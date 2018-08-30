المشرع الهولندى فيلدرز يلغى مسابقة رسوم كاريكاتيرية تجسد النبى محمد

رويترز

قال المشرع الهولندى المعادى للإسلام خيرت فيلدرز اليوم الخميس إنه سيلغى خططا لإقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية التى تجسد النبى محمد.

وفى بيان قال فيلدرز إنه لن يوقف حملته الشخصية ضد الإسلام.

ونفى وزير خارجية هولندا ستيف بلوك، علاقة حكومته بمسابقة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للإسلام التى يعتزم عضو البرلمان الهولندى المتطرف خيرت فيلدرز تنظيمها فى وقت لاحق من العام الجارى.

وذكرت قناة "جيو الباكستانية، فى نشرتها الليلة باللغة الانجليزية، أن وزير الخارجية الهولندى أعلن ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه مع نظيره الباكستانى شاه محمود قريشى والذى عبر من جانبه عن قلقه العميق إزاء اعتزام زعيم حزب الحرية الهولندى إقامة هذه المسابقة التى تنطوى على إساءة وانتهاك للمقدسات الإسلامية.

وأكد وزير الخارجية الهولندى أيضا أن حكومة بلاده لا تدعم ولا علاقة لها بمثل هذه المسابقة التى تعتبر عملا فرديا محضا.