video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المشرع الهولندى فيلدرز يلغى مسابقة رسوم كاريكاتيرية تجسد النبى محمد

الخميس، 30 أغسطس 2018 09:00 م
المشرع الهولندى فيلدرز يلغى مسابقة رسوم كاريكاتيرية تجسد النبى محمد فيلدرز
رويترز
إضافة تعليق

قال المشرع الهولندى المعادى للإسلام خيرت فيلدرز اليوم الخميس إنه سيلغى خططا لإقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية التى تجسد النبى محمد.

وفى بيان قال فيلدرز إنه لن يوقف حملته الشخصية ضد الإسلام.

ونفى وزير خارجية هولندا ستيف بلوك، علاقة حكومته بمسابقة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للإسلام التى يعتزم عضو البرلمان الهولندى المتطرف خيرت فيلدرز تنظيمها فى وقت لاحق من العام الجارى.

وذكرت قناة "جيو الباكستانية، فى نشرتها الليلة باللغة الانجليزية، أن وزير الخارجية الهولندى أعلن ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه مع نظيره الباكستانى شاه محمود قريشى والذى عبر من جانبه عن قلقه العميق إزاء اعتزام زعيم حزب الحرية الهولندى إقامة هذه المسابقة التى تنطوى على إساءة وانتهاك للمقدسات الإسلامية.

وأكد وزير الخارجية الهولندى أيضا أن حكومة بلاده لا تدعم ولا علاقة لها بمثل هذه المسابقة التى تعتبر عملا فرديا محضا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هولندا تعتقل رجلا هدد باستهداف منظم مسابقة كاريكاتيرية لرسم النبى محمد

وزير خارجية هولندا ينفى علاقة حكومته بمسابقة الرسوم المسيئة للإسلام

فيلدرز

هولندا

رسوم كاريكاتير




لا تفوتك
الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة